تطورات مقلقة .. الاتحاد مهدد بخسارة اثنين من نجومه في مواجهة الشباب المرتقبة

أزمة جديدة في نادي الاتحاد..

SHAHID

قبل 3 أيام تقريبًا من المباراة المرتقبة أمام نادي الشباب، يواجه الاتحاد خطر "خسارة" اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يواجه الشباب، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تواصل غياب الثنائي الفرنسي نجولو كانتي والإيطالي لويز فيليبي، عن التدريبات الجماعية للعميد الاتحادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت عن أن كانتي وفيليبي، غابا عن تدريبات الاتحاد الجماعية، مساء يوم الإثنين؛ لمواصلة برنامجهما التأهيلي، للشفاء من الإصابة.

وأوضحت أن الجهاز الطبي بنادي الاتحاد، يكثف من عمله مع الثنائي؛ من أجل تجهيزيهما لمواجهة الشباب المرتقبة، في مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن كانتي وفيليبي، غابا عن فوز الاتحاد القاتل على الحزم، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في الجولة 28 من مسابقة الدوري؛ بسبب إصابتيهما بشد عضلي.

SHAHID