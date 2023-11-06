تطورات جديدة .. ثنائي عالمي ينافس مدرب العين على "كرسي" نونو سانتو في الاتحاد

مستجدات ملف خليفة نونو سانتو المحتمل في الاتحاد

لا صوت يعلو حاليًا، إلا على "هوية" المدير الفني الجديد، الذي من الممكن أن يخلف البرتغالي نونو سانتو، في نادي الاتحاد السعودي.

سانتو يواجه خطر الإقالة حاليًا، بعد هزيمة الاتحاد (0-2) أمام القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وخلال الساعات الماضية.. ترددت أنباء قوية، عن وضع الإدارة الاتحادية، الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، على رأس أولوياته؛ لخلافة سانتو.

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لكن.. الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، كشف عن ثنائي عالمي، مرشح أيضًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الفترة القادمة.

وحسب ما ذكره جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني جولين لوبيتيجي، من أقوى المرشحين للتوقيع مع العميد.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي - حتى الآن -، من مسؤولي نادي الاتحاد، بشأن مستقبل نونو سانتو، أو الاسم الذي سيخلفه.