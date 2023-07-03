تطورات جديدة مهمة بخصوص قضية اعتداء فيديريكو فالفيردي على لاعب فياريال

ريال مدريد يبدأ تحركاته في قضية فيدي فالفيردي..

يثق نادي ريال مدريد في قدرته على تخفيض العقوبة التي اقترحها قاضي التحقيق في قضية اعتداء الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم الفريق الملكي على أليكس بايينا لاعب فياريال، بعد مباراة الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الدوري الإسباني 2022-23.

قاضي التحقيق اقترح إيقاف فالفيردي لمدة خمس مباريات، وتوجه اقتراحه إلى لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي من المتوقع أن تصدر القرار النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستاء للغاية من اقتراح قاضي التحقيق، ويثق في أن الهيئة التأديبية في الاتحاد الإسباني ستقوم بتخفيف عقوبة فالفيردي.

وحسب التقرير، فإن فريق المحاماة في ريال مدريد يرى أن العقوبة المقترحة لم يتم وضعها بنفس المعايير التي وضعت في قضايا أخرى، وأن هناك ثغرات قانونية عديدة في تلك العقوبة، ويأمل النادي الملكي أن تأخذ لجنة المنافسة أسبابه عند اتخاذ القرار النهائي.

يجب أن تصدق لجنة المنافسة التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم على العقوبة التي اقترحها قاضي التحقيق، والتي من المتوقع أن تصدر هذا الأسبوع.

قاضي التحقيق بنى اقتراح قراره على أقوال كلا اللاعبين وتقرير الإصابة وتقرير الشرطة المتضمن الوقائع.

لكن ريال مدريد يعتبر أن القضية بها ثغرات قانونية ومتناقضة فيما يتعلق بأحداث مماثلة، وبالتالي، ستأخذ لجنة المنافسة ادعاءاته في الاعتبار وتقلل من عقوبة فالفيردي في نهاية المطاف.