تطورات جديدة في مستقبل إيجور كورونادو مع الاتحاد .. اقترب من هذا الفريق!

حلقة جديدة في مستقبل إيجور كورونادو مع نادي الاتحاد

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لا يزال مستقبل صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورونادو، يثير الجدل داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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شائعات ترددت بشأن توقيع كورونادو، "مخالصة مالية" مع نادي الاتحاد، قبل أن يظهر اللاعب، في تدريبات الفريق الأول، استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

وعلى الرغم من تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع الفريق؛ إلا أن الإعلامي الرياضي البرازيلي خورخي نيكولا، كشف عن مفاوضات قائمة بالفعل حاليًا، بين الإدارة الاتحادية وإيجور؛ لتوقيع مخالصة مالية.

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نيكولا أشار عبر صفحته الرسمية بـ"يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، إلى اهتمام ناديين من البرازيل، بالتعاقد مع كورونادو البالغ من العمر 31 سنة، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهما بوتافوجو وكورينثيانز.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن نادي كورينثيانز؛ هو الأوفر حظًا للتعاقد مع إيجور كورونادو، بسبب العلاقات بين الطرفين، بالإضافة إلى استعداد إدارة العملاق البرازيلي، لاستثمار مبلغ كبير، في اللاعب.

جدير بالذكر أن كورونادو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف 2021، قادمًا من الشارقة الإماراتي؛ مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 32 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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