تطورات جديدة في تجديد عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد

سعود عبد الحميد يقترب من تجديد عقده مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لفريق آخر.

ويدخل عبد الحميد الفترة الحرة خلال شهر أغسطس المقبل، حيث سيحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه خلال الفترة الحرة في عقده.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن التجديد سيتم بعد عودة سعود عبد الحميد مع بعثة الفريق إلى جدة، بعد نهاية اختتام المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن هناك توافقًا بين سعود عبد الحميد وإدارة نادي الاتحاد، على الصيغة التعاقدية الجديدة منذ وقت مبكر، ولكن تبقى بعض التفاصيل الصغيرة التي لن تكون عائقًا لإكمال اللاعب مسيرته مع النادي.

ويتمتع سعود عبد الحميد حاليًا بفترة إجازة منحته إدارة الاتحاد له، بعد عودة مع بعثة المنتخب الأولمبي، والذي ودع منافسات أولمبياد طوكيو 2020 مؤخرًا.

إدارة الاتحاد لن تقتصر على التجديد لعبد الحميد فقط، في ظل وجود رغبة لتجديد عقدي الثنائي مارسيلو جروهي وروماينيو، ولكن بعد الانتهاء من بعض الأولويات التي وضعتها إدارة النادي، لإنهاء الالتزامات المالية والحصول على شهادة الكفاءة المالية.