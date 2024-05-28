تطورات ما قبل إعلان التوقيع.. فليك يغادر فندق الإقامة في سيارة برشلونة

اقتربت ساعة الحسم..

تواجد المدرب الألماني هانز فليك، في أحد فنادق برشلونة، قبل إعلان تعاقده المرتقب مع النادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز، يوم الجمعة الماضي، مع نهاية الموسم الذي أسدل الستار عليه أول أمس الأحد، وسط تقارير تؤكد اقتراب فليك من خلافته.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فليك تواجد في فندق ماجستيك، رفقة وكيل أعماله بيني زاهافي، في انتظار توقيع عقده الجديد مع برشلونة.

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وأضافت: "غادر المدرب الألماني الفندق الذي أقام فيه، من أجل تناول طعام الغداء، حيث تحرك بإحدى السيارات التي يمتلكها نادي برشلونة".

ويتوقع أن يعلن برشلونة اليوم الثلاثاء تعيين هانز فليك مدربًا للفريق بعقد لمدة عامين، على أن يعاونه على مقاعد البدلاء "توني تابالوفيتش وماركوس سورج".