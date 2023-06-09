بعد تطورات الساعات الأخيرة .. تفاصيل عقد رياض محرز "المحتمل" مع الأهلي

بعد عرض الأهلي.. قرار رياض محرز النهائي خلال 48 ساعة

منذ عدة أيام والنادي الأهلي، يضغط على النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

محرز رفض عرض الأهلي "مرتين"؛ إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تأكيدات صحفية عديدة، على أن اللاعب قد يغيّر رأيه، وذلك بعد تلبية الراقي كافة طلباته، في انتظار الرد النهائي، خلال الـ48 ساعة القادمة.

وفي هذا السياق، كشفت شبكة "ESPN"، عن تفاصيل عقد النجم الجزائري "المحتمل"، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن الراقي عرض على محرز، عقدًا لمدة موسمين بالإضافة إلى عامٍ آخر اختياري، مقابل راتب سنوي يقدر بـ50 مليون يورو، مع بعض المكافآت.

وأوضحت الشبكة، أن المبلغ الإجمالي الذي قد يحصل عليه رياض محرز، حال وافق على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، يصل إلى 150 مليون يورو.

جدير بالذكر أن محرز، يستعد للمشاركة مع مانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، ضد إنتر ميلان الإيطالي، مساء غدٍ السبت.