"أنت تطلب ونحن ننفذ فورًا" .. تفاصيل عرض الاتحاد إلى الشباب لضم حسان تمبكتي

أحمد فرهود
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تفاصيل عرض نادي الاتحاد للتعاقد مع حسان تمبكتي

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يصر مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مهما كلفتهم الصفقة.

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تمبكتي البالغ من العمر 24 سنة، قدّم طلبًا إلى إدارة الشباب السعودي؛ لتركه يرحل في الميركاتو الصيفي الحالي، مع تلقيه عروضًا من الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، رفض الإدارة الشبابية، عرض العميد الاتحادي "الأول"، والذي يُقدر بـ50 مليون ريال سعودي.

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وكشفت الصحيفة، عن تقديم الاتحاد، عرضًا ثانيًا إلى الشباب، خلال الساعات القليلة الماضية، دون تحديد أي أرقام؛ حبث تم إخبار مسؤولي الليث بـ"وضع طلباتهم للتخلي عن اللاعب".

وشدد مجلس إدارة نادي الاتحاد، لنظيره في الشباب، على أنه سيكون مستعدًا لتلبية كافة هذه الطلبات؛ خاصة مع حاجته الكبيرة لضم اللاعب.

جدير بالذكر أن التقارير الأخيرة، أكدت على أن حسان تمبكتي، الذي يرتبط بعقد مع الليث الشبابي، حتى 30 يونيو 2027، يفضل الانضمام إلى الهلال أو الاتحاد، خلال الصيف الحالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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124628 الأصوات