تضحية نيمار تفاجئ سالم الدوسري .. وجماهير الهلال تعترض!

تضحية كبيرة للساحر نيمار في ديربي الهلال والرياض

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أثار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إندهاش الملايين حول العالم، بتضحيته الكبيرة في ظهوره الأول مع نادي الهلال السعودي، أمام فريق الرياض.

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الهلال فاز (6-1) على نادي الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

ونزل نيمار إلى أرضية الملعب، في الدقيقة 63، عندما كان الزعيم متقدمًا (2-0)؛ ولكنه ساهم بشكل مباشر في 4 أهداف، من بينهم حصوله على ركلة جزاء.

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الساحر البرازيلي رفض تنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها بنفسه، وتركها إلى زميله سالم الدوسري، الذي سجل منها هدفًا في الدقيقة 87؛ ليحتفل الثنائي معًا بشكل أكثر من رائع.

والمثير في الأمر، أن جماهير الهلال، أخذت تنادي باسم نيمار، بعد تركه الكرة لسالم؛ حيث كانت تريد أن يسجل البرازيلي، هدفه الأول بالقميص الأزرق.

لكن.. يبدو أن تصرف نيمار؛ جاء لرد الدين إلى الدوسري، الذي ترك ركلة جزاء في الشوط الأول، للمهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي سجل وقتها هدف الهلال الافتتاحي في اللقاء.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدل ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل وحيد، ودون أي هزيمة - حتى الآن -.

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