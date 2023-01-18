تضحية من أجل الفريق؟ صلاح قد يترك مركزه في ليفربول من أجل زميله المفضل!

صلاح قد يضطر إلى القبول بدور جديد في ليفربول لتغيير وضعية الفريق بالكامل..

يملك المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي علاقة وثيقة مع هارفي إليوت نجم "الريدز" الشاب الذي وصل إلى النادي في يوليو 2019، حيث يقدم له النصائح بشكل دائم، لكن يبدو أن قائد منتخب مصر قد يضطر للتضحية بمركزه على الجناح الأيمن من أجل اللاعب الشاب.

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية ألقت الضوء على تألق إليوت في مركز الجناح الأيمن، خلال مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، في لقاء إعادة الدور الثالث من بطولة كأس إنجلترا، والتي سجل اللاعب الشاب هدف فوز "الريدز" فيها.

صلاح تواجد على مقاعد البدلاء ضد وولفرهامبتون، فيما شغل إليوت مركز الجناح الأيمن بدلًا من مركزه المعتاد في وسط الملعب، وقدم أفضل أداء له منذ وصوله إلى ليفربول.

أداء إليوت أمام وولفرهامبتون كان بمثابة تذكير على قدراته الفذة، وقد يؤثر ذلك على صلاح الذي يعد النجم الأول حاليًا في ملعب "أنفيلد".

الصحيفة ألقت الضوء على تواجد صلاح في مركز المهاجم الصريح خلال المباريات الأخيرة، بداية من الهزيمة المروعة ضد برايتون بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم عندما دخل إلى مباراة وولفرهامبتون من مقاعد البدلاء مساء الثلاثاء.

التغيير المستمر للخط الأمامي في ليفربول خلال الموسم الحالي لم يساعد صلاح في إظهار أفضل ما لديه، حيث وجدت الأندية المنافسة سهولة في السيطرة على "الملك المصري".

لكن كلما عانى صلاح، كان كلوب يضعه بالقرب من المرمى، في محاولة لزيادة تأثيره، ويبدو أن ذلك قد يتكرر بنقل صلاح إلى مركز المهاجم الصريح بشكل دائم، والاعتماد على هارفي إليوت في مركز الجناح الأيمن.