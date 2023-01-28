تضحية لاعب .. قرر الرحيل بعد إصابته لإعفاء ناديه من راتبه

قصة رائعة في دوري الهواة

ضرب اللاعب النرويجي ماثيو فوسن مثالًا في التضحية، بعد ما قام به مع فريق راشدين أند دايموندز في دوري الهواة الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض للإصابة.

ماثيو تعرض لإصابة بكسر في معصم اليد، أثناء خوض إحدى المباريات رفقة الفريق، مما أدى إلى تلف الأعصاب، وبالتالي لن يتمكن من استكمال الموسم الحالي.

وقرر اللاعب النرويجي الاعتذار لإدارة النادي بسبب عدم قدرته لاستكمال الموسم، وطلب فسخ عقده، حتى لا يتحمل النادي الإنجليزي راتبه، وهو الأمر الذي قدرته إدارة النادي.

وقال ماتي خلال تصريحات نقلها موقع النادي الإنجليزي الرسمي: "لسوء الحظ ولأسباب شخصية خارجة عن إرادتي، لا يمكنني الاستمرار مع الفريق لما تبقى من الموسم، وكنت أتمنى الاستمرار ومساعدة الفريق، ولكن الظروف الأخيرة ستمنعني من ذلك الأمر، وأتمنى التوفيق للفريق في القادم".

ومن جانبه، أشاد روب أوشير رئيس نادي راشدين أند دايموندز بموقف اللاعب النرويجي، مؤكدًا أنه لم يكن مضطرًا للرحيل وأنه اختار ذلك بنفسه لمساعدة الفريق، وتمنى له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.