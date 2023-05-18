تضحية أم عذر؟ كورتوا لعب بإصابة خطيرة ضد مانشستر سيتي

تيبو أنقذ ريال مدريد من هزيمة أثقل أمام السيتي وهو مصاب!

كان البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، الأبرز في صفوف النادي الإسباني في ليلة للنسيان أمام مانشستر سيتي، رغم تلقي شباكه 4 أهداف لكنه منع دخول المزيد، كل هذا وهو يعاني من إصابة.

وخسر ريال مدريد برباعية نظيفة من مضيفه مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها ليودعها بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.

وكشفة صحيفة "ماركا" الإسبانية عن معاناة كورتوا من إصابة في "العضلة ذات الرؤوس الثلاثة" تعرض لها خلال مواجهة خيتافي في الدوري بداية الأسبوع.

ودللت الصحيفة على رأيها بركض لويس يوبيس مدرب حراس ريال مدريد بين شوطي المباراة تجاه حارسه لسؤاله عن حالته بعد تلقيه هدفين، لكنه نجح في الدفاع عن مرماه في أكثر من لقطة أهمها أمام إرلينج هالاند مهاجم وهداف السيتي.

وتتوقع الصحيفة أن يغيب الحارس البلجيكي عن مواجهة فالنسيا في الدوري الذي حسمه رسميًا نادي برشلونة بداية الأسبوع الحالي.