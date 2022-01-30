تضحية ضخمة.. أوباميانج يوافق على اللعب شبه "مجانًا” للانضمام لبرشلونة!

اقترب بيير أوباميانج من ارتداء قميص برشلونة هذا الموسم، وذلك بعد تضحية مالية لا تصدق في سبيل الوصول لكامب نو.

ويجابه برشلونة أزمة اقتصادية حادة تحول دون ضمه لأوباميانج أو غيره إلا إذا رحل عثمان ديمبيلي في الساعات المتبقية من الميركاتو الشتوي.

لكن صحيفة "سبورت" فجرت مفاجأة بتأكيدها على أن أوباميانج أبلغ إدارة برشلونة استعداده للعب بصورة شبه مجانية للبلوجرانا.

بهذه الكيفية، بات برشلونة لا يحتاج إلى بيع ديمبيلي لضم أوباميانج، وبات فقط يحتاج إلى موافقة آرسنال على ترك الجابوني الدولي مجانًا.

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وكما هو معروف، أوباميانج خارج حسابات المدرب ميكيل أرتيتا، لكن يظل مجهولًا إن سيوافق آرسنال على ترك لاعبه "مجانًا" أو معارًا لنهاية الموسم أم لا.

المدير الرياضي لبرشلونة، ماتيو أليماني، أنهى الاتفاق مع أوباميانج، لكن حتى يوم الأحد، لم يتوصل إلى الاتفاق مع آرسنال.

الساعات المقبلة ستشهد محاولات مكثفة من أليماني لإقناع آرسنال، خصوصًا وأن صفقة أوباميانج هامة جدًا لدعم هجوم البرسا بالمتبقي من الموسم.

إن نجحت مساعي أليماني، فهي أنباء تعيسة لديمبيلي، فحينها سيتم تنفيذ قرار تجميده حتى نهاية الموسم بنسبة 100% في ظل وجود البديل.

الجدير بالذكر أن برشلونة ضم هذا الشتاء أداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، وقبله الثنائي فيران توريس وداني ألفيش.