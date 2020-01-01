تضامن واسع مع المُتسبب في حرمان مانشستر سيتي من دوري الأبطال

مطالبات بحرية روي بينتو عبر مواقع التواصل..

تضامن العديد من مشجعي الأندية في أوروبا مع البرتغالي روي بينتو، المُتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، بعدما كشف المخالفات المالية التي ارتكبها النادي الإنجليزي.

بينتو، توصل إلى 70 مليون وثيقة، و3 تيرابايت من المعلومات، عبر أعمال القرصنة والاحتيال، وقد يُعاقب بالسجن في بلده البرتغال خلال الفترة المقبلة، بعد توجيه 90 تهمة ضده.

وأطلق عدد من مشجعي كرة القدن هاشتاج الحرية لبينتو الذي أسس موقع "فوتبول ليكس"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة تزامنًا مع خبر حرمان السيتي من المشاركة بدوري الأبطال، لموسمين.

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مشجعو بوروسيا دورتموند حملوا لافتة تطالب السلطات البرتغالية، بإسقاط القضية وإطلاق سراح بينتو.

واخترج بينتو، المحتجز الآن في انتظار حكم المحكمة، البريد الإلكتروني الخاص بنادي مانشستر سيتي من منزله في البرتغال عام 2015، قبل أن ينشر ما جاء فيه بوسائل الإعلام، وهو ما فتح باب التحقيقات ضد النادي الإنجليزي.

وعلى الرغم من الإشادة ببينتو على نطاق واسع من قبل عالم كرة القدم، أُلقي القبض عليه، وهو في السجن منذ مارس الماضي، كما رفضت المحكمة الاستئناف المُقدم منه يوم الخميس الماضي.

واستبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل؛ بسبب المخالفات المالية التي ارتكبوها، كما غُرم النادي الإنجليزي، 30 مليون يورو.