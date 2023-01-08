تصيب بعمى متقطع .. سر ارتداء لاعبي الاتحاد نظرات سوداء خلال التدريبات

الأمر لا يدعو للسخرية كما تعامل معه بعض الجمهور

Shahid

ما بين السخرية والفضول تعامل الجمهور مع المظهر الذي ظهر به بعض لاعبو نادي الاتحاد السعودي، خلال الحصة التدريبية أمس السبت، في ظل ارتدائهم نظارات سوداء، تشبه النظارات الشمسية.

الصور التي نشرها المركز الإعلامي للنادي الجداوي، أظهرت الثلاثي الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، المدافع المصري أحمد حجازي، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هم فقط من شاركوا في تدريبات خاصة بهذه النظارات.

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البعض تكهن بأنه إعلان عن راعٍ جديد للنادي مع شركة نظارات، والبعض توقع أنه يوم النظارات العالمي، وفئة سخرت مشيرة إلى أن العميد لجأ للنظارات بعد هزيمته أمام الهلال قبل يومين في دوري روشن السعودي، لكن حقيقة الأمر هي ليست نظارات شمسية وليست شيئًا يدعو للسخرية، إذ أن الموضوع متعارف عليه في أوروبا وفي بعض الرياضات الأخرى وليست كرة القدم فقط، بهدف زيادة تركيز اللاعبين.

في عام 2021، أفردت النسخة الإيطالية من صحيفة "سكاي سبورتس" تقريرًا خاصًا عن هذه النظارات، إذ قام بارتدائها حراس منتخب سويسرا، خلال التدريبات، وأوضحت الصحيفة وقتها أن النظارات من إنتاج شركة يابانية، وتعمل على تحسين الرؤية وبالتبعية رد فعل اللاعب ومهاراته الرياضية، إذ تصدر ومضات، تجعل اللاعب يصاب بعمى متقطع خلال ارتدائها، بهدف تحفيز مقلة العينين، بجانب أنها تُبطئ حركة الكرة أمام مرتديها عن الطبيعي، كي يصدر الرد الفعل الصحيح في التعامل معها.

وبحسب الشركة المصنعة، وعلى المدى البعيد ومع ارتدائها بمعدل 15 دقيقة كل يومين أو ثلاثة على مدار ثلاثة أشهر، تحسن نظر صاحبها بنسبة 10%.

Shahid