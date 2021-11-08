تصويت FIFA 22 | من هو أفضل قلب دفاع أيسر في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس بمركز قلب الدفاع الأيمن، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل قلب دفاع أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:

جيورجيو كيليني | تقييم فيفا 22: 86 | أحد أشرس المُدافعين في السنوات الأخيرة وأقواهم بدنيًا، أحد أبرز نجوم المنتخب الإيطالي المتوّج بلقب يورو 2020 بالإضافة الى كونه أحد مراجع مركز قلب الدفاع في السنوات الأخيرة.

آيمريك لابورت | تقييم فيفا 22: 86 | آخر المستفيدين من دروس جوارديولا التكتيكية ليُصبح اليوم أحد أفضل المُدافعين في أوروبا. ميزته الأهم أنه مرن ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، كما أنه مميز جدًا في التعامل مع الكرة وذكي في التمركز.

دافيد ألابا | تقييم فيفا 22: 84 | مدافع بايرن ميونخ السابق وريال مدريد الحلي، يُعتبر ألابا مُدافع مثالي في بناء الهجمة، سريع جدًا ويقرأ تحركات خصمه بشكل رائع. من بين الأفضل في العالم.

بريسنيل كيمبيمبي | تقييم فيفا 22: 83 | فرض كيمبيبي نفسه رغم صغر سنه مدافعاً ذو مستوى كبير جداً الموسم الفائت مع باريس سان جيرمان وكان له تخلات وحتى أهداف حاسم مع فريقه

باو توريس | تقييم فيفا 22: 82 | أحد أكثر المدافعين المطلوبين في أوروبا حالياً، المدافع الذي سجّل 3 أهداف الموسم الفائت م فياريال تُوج موسمه بلقب الدوري الأوروبي