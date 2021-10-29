تصويت FIFA 22| أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم

ظهير الانتر سابقاً وباريس سان جيرمان حالياً يتوج مجهوده الكبير بالفوز بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم ودخول التشكيل المثالي لفيفا 22

توّج ظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي موسمه الرائع بين بطل ايطاليا الانتر وباريس سان جيرمان بالفوز بلقب "أفضل ظهير أيمن" في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن.

وعرف التصويت منافسة حارقة بين حكيمي وأليكسندر ارنولد في احدى فتراته، ليتحصل المغربي أخيراً على 56% من مجموع الأصوات (+6631) فيما حصل ظهير ليفربول على 35% من الأصوات (+4152).

أما في المركز الثالث، فقد جاء ظهير مانشستر سيتي جواو كانسيلو الذي تحصل على 4% من مجموع الأصوات (449)، متفوقًا على كاربخال برصيد 422 صوتاً وكايل والكر الذي تحصل على 2% من الأصوات برصيد 229.