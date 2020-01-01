تصنيف فيفا .. تقدم أرجنتيني وبلجيكا تحتفظ بالصدارة

الصدارة أصبحت في خطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصنيفه لشهر أكتوبر، للمنتخبات الوطنية على مستوى جميع أنحاء العالم.

الشهر الجاري شهد العديد من المباريات بمختلف المنافسات، في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وملحق يورو 2021 بالإضافة لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

بلجيكا مازالت في صدارة ترتيب الاتحاد الدولي، ولكن الفارق تقلص بينها وفرنسا "الثاني" والبرازيل "الثالث" بعد خسارتها من إنجلترا صاحبة المركز الرابع.

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ويأتي ذلك بعدما تعرض منتخب الشياطين الحمر للهزيمة الأولى له منذ نوفمبر 2018.

ويستمر المنتخب البرتغالي في احتلال المركز الخامس بالترتيب، ثم إسبانيا في المركز السادس بعد مشاركتهما بدوري الأمم.

وأما بالنسبة للمراكز التي تغيرت، فقد صعدت الأرجنتين للمركز الثامن، وتراجعت أوروجواي للمركز السابع وكرواتيا للتاسع ثم كولومبيا بالمركز العاشر.

وعلى جانب آخر تمكنت الدنمارك من الصعود 3 مراكز لتصبح في المرتبة الثالثة عشر، والجزائر أصبحت رقم 30 بعدما تقدمت 5 مراكز، والمغرب احتلت المركز رقم 39.

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جدير بالذكر أن التوقف الدولي القادم سيكون في منتصف شهر نوفمبر القادم، باستئناف دوري الأمم الأوروبية وتصفيات المونديال.