تصنيف فيفا | بلجيكا تستمر في الصدارة وفرنسا تتجاوز البرازيل

بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما نجح منتخب فرنسا في العودة للمركز الثاني وتراجع البرازيل للمركز الثالث.

البرتغال بدورها تفوقت مركزًا على أوروجواي وإسبانيا قفزت مركزين لتحتل المركز السابع خلفها كرواتيا وكولومبيا.

NEW #FIFARANKING



Continental champs reap their rewards this month 💪



🇧🇷 @CBF_Futebol climb to 2⃣

🇩🇿 @LesVerts make big leap 🚀

🇲🇽 @miseleccionmxEN jump up table 🎉



More 👇