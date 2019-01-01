تصنيف الفيفا : تغيرات طفيفة في ترتيب المنتخبات العربية

المنتخب المصري حافظ على نفس مركز الـ49 عالميًا

ماجد جزر

حافظ المنتخب التونسي الأول لكرة القدم عن تواجد على رأس المنتخبات العربية في القارة الإفريقية، وذلك في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر الجاري.

وتواجد المنتخب التونسي الـ 29 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيًا ليُحافظ على نفس مركزه، وتقدم المنتخب الجزائري مركزين ليصبح الـ 38 على الصعيد العالمي والرابع في إفريقيا.

المنتخب المغربي تقدم مركزين أيضًا وحل في المركز الـ39 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، ثم المنتخب المصري حافظ على نفس مركز الـ49 عالميًا والسادس على الصعيد الإفريقي.

وحل المنتخب الليبي في المركز الـ102 عالمًيا متقدمًا ثلاثة مراكز، ثم منتخب موريتانيا في المركز الـ105 عالميًا متقدمًا مركز وحيد.

على صعيد غرب آسيا، حافظت قطر في الصدارة تحافظ على تواجدها في المركز الـ62 عالميًا، وتراجعت الإمارات مركزًا وحيدًا لتصبح في المركز الـ66 عالميًا، والسعودية تراجعت مركزين لتصبح الـ70 عالميًا، وهو نفس تراجع العراق ليصل للمركز الـ 79 عالميًا.

المنتخب العماني تقدم ثلاثة مراكز ليصل إلى الـ 84 على الصعيد العالمي، ثم المنتخب السوري تقدم أيضًا مركزين لُيصبح في المركز الـ85 عالميًا.

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المنتخب اللبناني تراجع 7 مراكز ليحصل في المركز الـ 94 على الصعيد العالمي، بينما تقدم المنتخب الأردني ليحتل المركز الـ 98 على الصعيد العالمي، وأخيرًا تقدم منتخب فلسطين مركزًا وحيدًا ليصبح في المركز الـ101 عالميًا.