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تصنيف الفيفا - المنتخبات العربية تُحافظ على ترتيبها

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KHALED DESOUKI
شهد تصنيف المنتخبات العربية لشهر ديسمبر قبل نهاية العام الجاري 2018 ثبات كبير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شهد تصنيف المنتخبات العربية لشهر ديسمبر قبل نهاية العام الجاري 2018 ثبات كبير، مقارنة بتصنيف شهر نوفمبر الماضي.

وحافظ المنتخب التونسي على تواجد في المركز (26 عالميًا بـ 1493 نقطة)، ويأتي في وصافة المنتخبات الأفريقية خلف المنتخب السنغالي.

منتخب المغرب الذي تقدم سبعة مراتب عالمياً الشهر الماضي، حافظ على نفس التصنيف (40، بـ 1440) وهو ما جعلها الثالث على الترتيب الأفريقي.

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 المنتخب المصري دون أي تغيير، وتواجد في المركز (56، بـ 1393) والثامن أفريقيا، أما الجزائر فلم تتحرك من موقعها لتبقى (67، بـ1347).

في القارة الآسيوية، حافظ المنتخب على نفس تصنيفه (69 عالميًا بـ 1335) وعلى الصعيد القاري لم يشهد أي تغيير في ترتيب الخمسة الأوائل.

وحافظ منتخب سوريا على ترتيبه (74، بـ1322)، الإمارات أيضًا تواجدت في التصنيف (79، بـ 1309)، ولبنان في (81، بـ 1296) وتقدم منتخب سلطنة عمان مركز وحيد ليُصبح (82، بـ 1291) والعراق (88، بـ 1271)، وأخيراً حافظ منتخب قطر على تصنيفه (93، بـ 1258).

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