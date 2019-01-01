تصفيات يورو 2020| ألمانيا تغزو إستونيا بثمانية أهداف

عرض كبير من أبطال العالم 2014..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق منتخب ألمانيا ضيفه منتخب إستونيا بثمانية أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بتصفيات يورو 2020.

بدأ الألمان بكل من: نوير – كيرير – جينتر – زوله – شولز – جوندوجان – كيميتش – جوريتسكا – رويس – ساني – جنابري

فيما دفع منتخب إستونيا بكل من: ليبميتس – بيك – فيمان – كامس – ميتس – تام – تينيستي – فاسيلييف – ديميترييف – بوري – زينجوف

البداية أتت في الدقيقة 10 بتمريرة من تيلو كيرير مدافع باريس سان جيرمان إلى ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند ليسجل إثرها أول الأهداف.

وفي الدقيقة 17 زاد سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ بالهدف الثاني بعد تمريرة من ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 20 أرسل جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن عرضية إلى زميله ليون جوريتسكا ليسجل الأخير ثالث الأهداف.

وفي الدقيقة 25 تحصل الألمان على ركلة جزاء، سجل منها إلكاي جوندوجان الهدف الرابع في الدقيقة التالية.

أخيراً في الدقيقة 37 سجل رويس هدفاً خامساً من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم المانشافت 5-0.

العرض استمر في الدقيقة 63 بهدف سادس من سيرجي جنابري، فيما حل تيمو فيرنر بديلاً لماركو رويس في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 69 سجل ليروي ساني هدفاً ألغي بداعي التسلل، ولكن البديل فيرنر أضاف السابع في الدقيقة 79 بطريقة رائعة.

أخيراً في الدقيقة 88 سجل ساني الهدف الثامن، لتنتهي المباراة ويرفع الألماني رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر أيرلندا الشمالية، حيث لعب الأخير 4 مباريات مقابل 3 للمانشافت.