تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومتى ستبدأ المباريات ومتى تنتهي؟

أحمد رضوان | تويتر

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بالقارة الإفريقية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2020 في العاصمة المصرية القاهرة، وأخرجت لنا مجموعات صعبة تنتظر المتأهل منها.

يُعد هذا الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، ولم يكن الدور الأول بنفس النظام، بل كان بنظام خروج المغلوب من مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، وهو الدور الذي تأهل منه منتخب السودان وأكمل عقد المنتخبات العربية المشاركة في دور المجموعات، والذي لن يتخلف عنه أي منتخب عربي باستثناء الصومال التي خرجت من زيمبابوي.

جميع منتخباتنا العربية ستكون حاضرة في الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقام بقطر، وهي الجزائر وتونس وموريتانيا ومصر وليبيا والمغرب وبالطبع السودان كما سبق وذكرنا، لكن ما هي المجموعة الخاصة بكل منتخب، هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الجزائر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، أما تونس فجاءت في المجموعة الثانية التي ضمت زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

وقعت مصر في مجموعة صعبة في تصفيات المونديال جاء بها الجار منتخب ليبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا، ووقعت المغرب مع منتخب عربي آخر هو السودان وجاء معهما غينيا وغينيا بيساو.

مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جمهورية أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليبريا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رواندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جنوب أفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الكونغو الديموقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بنين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مدغشقر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

متى تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا؟ ومتى تنتهي؟

ستبدأ مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر في 5 أكتوبر القادم، وستستمر لعام كامل أي ستنتهي في 4 أكتوبر 2021.