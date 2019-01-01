إصابة بيساكا تُثير القلق في مانشستر يونايتد

ربما يغيب عن مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أثار المدافع الإنجليزي آرون وان بيساكا، مخاوف شديدة بمانشستر يونايتد، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

بيساكا غادر معسكر إنجلترا، الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة في الظهر، ستحرمه من المشاركة في تصفيات يورو 2020.

تقارير إنجليزية، أكدت وجود حالة من القلق في مانشستر، حول مدى خطورة إصابة ظهيره الشاب.

اللاعب عاد الآن لمانشستر من أجل تلقي العلاج، والأنباء لا تبدو جيدة حتى الآن للمدرب أولي جونار سولشار.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أشارت لشعور اللاعب بآلام شديدة في الظهر، والتي قد تبعده عن مباراة الفريق القادمة أمام ليستر سيتي.

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ويطمح سولشار في عدم غياب بيساكا لفترة أطول عن الشياطين الحمر، نظراً لحاجة الفريق الكبيرة لخدماته الفترة القادمة.

يذكر أن إنجلترا تستهل مشوارها في تصفيات اليورو بمباراتي كوسوفو وبلغاريا، دون قيام ساوثجيت باستدعاء لاعب بديل لبيساكا، لتعدد الخيارات المتاحة أمامه.