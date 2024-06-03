"تصريح كريستيانو رونالدو وراء فشل انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال" .. أشرف بن عياد يفجرها

أسرار جديدة في "فشل" انتقال ميسي إلى الهلال..

رغم مرور عام تقريبًا.. لا يزال الجميع يطرح نفس السؤال: "لماذا رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (العرض السعودي التاريخي) للانضمام إلى نادي الهلال؟!".

السعودية عرضت على ميسي، في صيف عام 2023، راتبًا يُقال إنه يتراوح بين 300 لـ400 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد؛ للانضمام إلى الزعيم الهلالي.

لكن.. الأسطورة الأرجنتينية فاجأ العالم، برفضه الانضمام للهلال، مفضلًا الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك.. كشف الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد، الصحفي في جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، المختص في شؤون العملاق الكاتالوني برشلونة، والمعروف بعلاقته مع ميسي، عن السر الذي ربما يكون وراء تفضيل الأسطورة الأرجنتينية، الانتقال إلى إنتر ميامي، بدلًا من الذهاب إلى السعودية.

ابن عياد قال في تصريحات مع بودكاست "في التسعين": "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي؛ ردد كثيرًا (أنا من فتحت الباب أمام نجوم العالم، للانتقال إلى المملكة)".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن انتقال ميسي للهلال؛ كان سيعني أن الأسطورة الأرجنتينية يتبع رونالدو، وأن اللاعب البرتغالي، هو من أثر عليه للقدوم إلى الملاعب السعودية.

وأضاف أشرف بن عياد: "ميسي بانتقاله إلى أمريكا؛ كأنه يقول (أنا ليس تابع لرونالدو، لي شخصيتي المستقلة وقراري الخاص)"، مشددًا على أن الموضوع لم يكن متعلقًا بالمال أبدًا.

واختتم تصريحاته بخصوص هذا الشأن؛ قائلًا: "هذا رأيي.. ورأيي أنا فقط"، مشيدًا في نفس الوقت بصفقة انتقال كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

واعتبر ابن عياد، أن الأسطورة البرتغالية هو أفضل صفقة في الملاعب السعودية؛ خاصة أن اللاعب ملتزم ومنضبط للغاية؛ ويلعب مع النصر، بنفس الروح التي يخوض بها مباريات منتخب بلاده.