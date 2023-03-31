تصريح غريب من وليد الفراج عن سالم الدوسري ووضعه في الهلال

تامر أبو سيدو
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Salem Al Dawsari, Flamengo v Al Hilal, Club World Cup 2022Getty Images
الهلالدوري روشن السعوديسالم الدوسري

الإعلامي السعودي يُثير الجدل مجددًا

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أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج كثيرًا بنجم الهلال سالم الدوسري واصفًا إياه بأحد أساطير الكرة السعودية، وذلك كان الجزء المنطقي من التصريح لكن ذلك الغريب كان حول وضع اللاعب في ناديه.

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الفراج يرى أن الدوسري لا يحظى بالوضع الذي يستحقه في الهلال، مضيفًا "سالم الدوسري له بصمة على كل تحدٍ في الكرة السعودية، البعض يراه أحد أساطير الهلال، هو الأسطورة الأحدث للنادي".

تابع "الدوسري لديه 32 عامًا، لم يعد ذلك الشاب الموهوب القابل للتطور، وقد حقق كل شيء وقدم كل ما يستطيع لمنتخب بلاده وناديه الهلال لكني لا أعتقد أنه حظي بما يستحقه مقارنة بما يُقدمه في أرض الملعب".

أتم "أشعر أن اللاعب لا يحظى بالتقدير الذي يُوازي موهبته، دومًا مطلوب منه تقديم أعلى مستوى ومطلوب منه أن يُسجل، لو لعب 10 مباريات ممتازة وتراجع في واحدة يُوجه له الكثير من اللوم".

الفراج عرض خلال حلقة الليلة من برنامجه "أكشن مع وليد" مقطع فيديو يحمل تقريرًا عن سيرة الدوسري وأبرز إنجازاته.

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