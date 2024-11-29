"الدوري السعودي يستحق حكامًا أجانب" .. يايسله يفتخر بنقاط الوحدة ويرد على عرض فنربخشة لنجم الأهلي

بعد فوز الأهلي على الوحدة بهدف رياض محرز..

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز على الوحدة، بهدف دون مقابل، كاشفًا عن رأيه إزاء فكرة رحيل المدافع التركي ميريح ديميرال، بعد أنباء حول تفاوض مسؤولي فنربخشة للتعاقد معه في الفترة الشتوية.

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الأهلي حقق انتصاره الثالث تواليًا في دوري روشن، بالفوز على الوحدة، بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة، ليرفع الراقي رصيده إلى 20 نقطة، ويصعد إلى المركز السادس في جدول الدوري، مستفيدًا من خسارة الخليج أمام القادسية، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 9 نقاط، في المركز السادس عشر.

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وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه فخور بإنجاز الفريق في الفترة الأخيرة، حيث سجل الانتصار الخامس على التوالي، سواءً في دوري روشن أو بطولة دوري النخبة الآسيوية، فضلًا عن حفاظه على نظافة الشباك، تحديدًا في الدوري.

وتطرق يايسله للحديث بشأن الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب وسط الأهلي، قائلًا إنه جاهز للمشاركة أمام الاستقلال الإيراني، في دوري النخبة الآسيوية، الإثنين المُقبل، ولكنه سيغيب عن مواجهة التعاون المُقبلة في دوري روشن، بسبب الإيقاف، والفريق سيجد الحل للانتصار في غيابه.

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وكشف يايسله عن رأيه إزاء تعيين حكم أجنبي، لمواجهة الوحدة، على غير عادة الأهلي الذي كان يعتمد على الحكم المحلي، في مبارياته السابقة بدوري روشن، قائلًا "في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قلت إن الدوري السعودي قوي، وطلبت حكمًا أجنبيًا، لأن الجمهور يستحق أن يستمتع باللقاء، لا أقول إن مستوى الحكم السعودي سيء، ولكن دوري روشن يتمتع بجودة عالية، ويستحق تحكيمًا بجودة عالية أيضًا".

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في المقابل، رد مدرب الأهلي على أنباء رغبة نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع ميريح ديميرال، قائلًا إنه ليس من المنطق الرد على الشائعات، مكتفيًا بالحديث عن الإيجابيات، وأن الأهلي يمتلك دفاعًا منظمًا بشكل جيد، وهذا أمر رائع.