تصريحات صادمة .. "تيبو كورتوا ليس مصابًا بل عاد للمنزل من أجل صديقته"

تشكيك في إصابة النجم البلجيكي

قام الإعلام البلجيكي بتسليط الضوء على الإصابة الأخيرة للحارس تيبو كورتوا، وسط اتهامات لنجم ريال مدريد بادعاء التعرض للإجهاد.

كورتوا غادر معسكر بلجيكا المشارك في تصفيات يورو 2024 يوم الأحد الماضي، بسبب إصابة "مريبة" كما وصفتها الصحافة البلجيكية، حيث تبين معاناته من إجهاد طفيف في العضلة المقربة.

وبهذه المناسبة أدلى المعلقون في التلفزيون البلجيكي بتصريحات مثيرة للجدل تجاه شريكة اللاعب وصديقته للتشكيك في الإصابة.

وقال أحدهم في حديث عبر قناة "VTM":"كورتوا عاد إلى ريال مدريد وهو موجود في فانيتي فير أيضًا، هل تعتقد أن إصابته حقيقية؟".

وأضاف:"يعاني كورتوا أحيانًا من آلام صغيرة تجعله يعتقد أن أفضل شيء هو العودة إلى المنزل، وأنا أتفهم هذا الأمر، لأنه لديه إمرأة مضحكة ومثيرة للاهتمام".

وتسببت هذه التصريحات في هجوم على الإعلاميين البلجيكيين المشاركين في الحوار، وتم اتهامهم بالذكورية والحديث بشكل مخجل عن صديقة كورتوا.