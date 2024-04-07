بعد تصريحاته المقللة من لاعبي الاتحاد .. كريم بنزيما يزيد الجدل اشتعالًا برسالة جديدة

إلى ماذا يسعى المهاجم الفرنسي برسائله التي تخرج مؤخرًا؟!

SHAHID

رغم الانشغال حاليًا بكأس السوبر السعودي إلا أن الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، يشغل بال الجمهور برسائله الغريبة خلال تلك الفترة.

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الفرنسي كان قد خرج أول أمس الجمعة، مقللًا من لاعبي العميد بقوله: "أحتاج لمساعدة زملائي، لن أحقق الفوز بمفردي، أنا لم أعد كما كنت عليه في ريال مدريد، فالمباريات ليست كما كانت، وليس هناك نفس اللاعبين، أحتاج للاعبين آخرين وأحتاج لأشياء كثيرة".

وقبل السوبر، زاد "الحكومة" من الجدل حوله برسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فكتب: "لا تنسى أن هناك دائمًا عودة".

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رسالة بنزيما تحمل معنيين؛ فهناك من يفسرها على أنه يقصد العودة للتهديف واستعادة مستواه الذي كان يقدمه مع ريال مدريد، وهناك من اتجه بها لتلميح لاحتمالية الرحيل والعودة لأوروبا من جديد حيث المستوى الذي اعتاد عليه كي يتمكن من نهاية مسيرته بصورة أفضل.

صاحب الـ36 عامًا لم يفلح إلا في تسجيل 12 هدفًا فقط خلال 26 مباراة خاضها الموسم الجاري مع العميد في مختلف البطولات، وصنع ثمانية آخرين، فيما يهيمن زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله على الأهداف بواقع 25 خلال 33 مباراة، وصنع أربعة آخرين، وهو ما وضع الفرنسي في موقف محرج أمام الجماهير.

يذكر أن هذا الجدل يدور قبل 48 ساعة تقريبًا من انطلاق مشوار العميد في كأس السوبر، إذ يلتقي غدًا الإثنين، بالوحدة على أن يتأهل الفائز منها للنهائي لمواجهة الفائز من ديربي الهلال والنصر.

SHAHID