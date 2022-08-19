"تصريحات الحائلي لا تليق بالاتحاد والنصر هو السبب"

يبدو أن تصريحات رئيس الاتحاد أثارت الغضب!

انتقد الإعلامي علي هبة تصريحات رئيس الاتحاد أنمار الحائلي التي خرج بها قبل ساعات وهاجم بعض من يطالبون بصفقات بعينها في سوق الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبر قناة "24 الرياضية"، وأكد خلالها أن نادي الاتحاد يوجد بداخله الكثير من الأخطاء وكان من الأولى الاعتراف بها.

وقال علي: "للأسف الشديد يرفض حتى الاعتراف بالأخطاء التي لديه، النصر هو السبب والضربة القوية التي جاءت منهم بالإيقاف شكلت ضغطًا عليه".

وأضاف: "لذلك خرج بتصريحات لا تليق به ولا تليق بالاتحاد ولا حتى بالوسط الرياضي برمته، فهل يبحث عن إقالته بنفسه".

وأردف: "كنت أرى الأمور طبيعية عند أول تغريدتين نشرهما، لكن ردوده على التعليقات أوضحت أن لديه مشكلة ولديه هدف يريد الوصول له".

وأكمل: "لقد أخطأت وأتمنى أن تتحلى بالشجاعة وتظهر للجماهير وللوسط الرياضي وتعترف بكل الأخطاء التي وقعت في الفترة الأخيرة".

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف كانت قد أوقفت الاتحاد عن تسجيل الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما تم إيقاف اللاعب عبد الرزاق فتح الله.