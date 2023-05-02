"تصريحات الاضطهاد" تضع يورجن كلوب في ورطة مع الاتحاد الإنجليزي

عقوبة تصل إلى الغرامة أو الإيقاف

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفتح التحقيق مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بعد تصريحاته المثيرة للجدل تجاه الحكم بول تيرني.

كلوب خرج لمهاجمة تيرني في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على توتنهام 4/3 بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، حيث اتهمه بشكل صريح باضطهاد ليفربول بصفة مستمرة.

وقال الألماني:"لدينا تاريخنا مع تيرني، أنا لا أعرف ما مشكلته معنا، هو يقول إنه لا توجد مشاكل ولكن هذا غير حقيقي، لا أفهم الطريقة التي ينظر بها إليّ ولن يخرج أي شخص في إنجلترا لتوضيح هذه المواقف لنا".

ومن جانبه أعلن الاتحاد الإنجليزي عن قراره تجاه كلوب في بيان جاء فيه:"تم توجيه الاتهام لكلوب عقب مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 30 أبريل".

وأضاف:"يزعم أن تعليقات كلوب بخصوص الحكم بعد المباراة تشكل سلوكًا غير لائق واتهامات بالتحيز وتشكيك واضح في نزاهة الحكم وشخصيته وتشويه سمعته".

ومن المقرر أن يقوم كلوب بمواجهة اللجنة التأديبية بالاتحاد الإنجليزي بسبب هذه التصريحات، وقد يتعرض لعقوبة تصل إلى الغرامة المالية أو الإيقاف.