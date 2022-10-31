"تصرف وكأننا لم نكن زملاء" .. نيفيل يرد على تجاهل رونالدو!

هدى عزيزهدى عزيز
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Cristiano Ronaldo-Neville split Getty/GOAL composite
مانشستر يونايتدكريستيانو رونالدوالدوري الإنجليزي الممتاز

رونالدو يواصل تجاهل منتقديه!

رد جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق، على تجاهل كريستيانو رونالدو مهاجم الشياطين الحمر له أثناء مصافحته لمُحللي "سكاي سبورتس" المتواجدين داخل ملعب المباراة قبل مواجهة اليونايتد مع وست هام.

نيفيل انتقد علنًا ​​الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بعد أن رفض المشاركة كبديل في فوز فريقه 2-0 على توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم استبعاد رونالدو من تشكيلة يونايتد في المباراة التالية التي انتهت بالتعادل 1-1 مع تشيلسي، والتي شهدت إدعاء نيفيل أن الوقت قد حان للنادي "لإنهاء علاقته" مع رونالدو في وقت مبكر من نافذة الانتقالات في يناير.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سمع بوضوح تلك التعليقات، ورفض احتضان زميله السابق في الفريق خلال لقائهم على أرضية ملعب أولد ترافورد.

عندما سُئل نيفيل عن الحادث من قبل ريتشاردز زميله في "سكاي سبورتس"، أجاب: "تصرف وكأننا لم نكن زملاء".

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