تصرف نبيل من تير شتيجن يساعد برشلونة في مواجهة أزمته المالية

برشلونة يُكافئ تير شتيجن .. والحارس الألماني يرد الجميل!

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن آخر تطورات مستقبل حارس عرين برشلونة، أندريه تير شتيجن.

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن تير شتيجن وبرشلونة قد توصلا إلى اتفاق من أجل تجديد عقد حارس مرمى الفريق الكتالوني بعد أن استمرت المحادثات لعدة أسابيع.

الفريق الكتالوني يرغب في تمديد عقده على المدى البعيد، تقريبًا حتى نهاية مسيرته، بعد الأداء الرائع الذي قدمه الموسم الماضي والذي ساهم في تتويج البرسا بلقب الدوري الإسباني.

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شتيجن كان أفضل حارس مرمى في مسابقة الدوري الإسباني للموسم الماضي، مما جعل برشلونة يرغب في مكافأة حارسه الذي كان جزءًا أساسيًا من الفريق منذ وصوله إلى صفوفه في 2014، بالإضافة إلى ذلك أصبح الحارس الألماني واحدًا من القادة الأربعة للفريق.

كما أوضحت الصحيفة أن شتيجن قرر تأجيل جزء كبير من راتبه في الموسمين الأولين، ليحصل عليه في السنوات الثلاثة الأخيرة من عقده، مما يسمح للنادي بتسجيل التعاقدات الجديدة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي أمام برشلونة في الميركاتو الصيفي هو ضم جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي لتدعيم مركز الظهير الأيمن.