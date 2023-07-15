تصرف من طارق حامد يؤكد رحيله عن الاتحاد .. والعميد يبحث له عن فريق!

سارة عطية
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انتقالاتطارق حامدالإتحاددوري روشن السعودي

ماذا فعل طارق حامد؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت عن تطورات في مستقبل النجم المصري طارق حامد، مع نادي الاتحاد السعودي.

ويقترب فابينيو، نجم وسط ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى فريق الاتحاد السعودي هذا الصيف، وبالتالي سيصبح استمرار طارق حامد مع العميد أمرًا صعبًا.

وقام طارق حامد، بإزالة اسم نادي الاتحاد من خانة السيرة الذاتية في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في إشارة واضحة إلى رحيله عن النادي السعودي.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن إدارة الاتحاد تسعى الآن لتسويق اللاعب طارق حامد حيث مازال متبقٍ في عقده موسم.

وتوج النجم المصري مع فريق الاتحاد ببطولتي الدوري السعودي والسوبر، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، ولكن بعد التعاقد مع نجولو كانتي نجم تشيلسي السابق، واقتراب ضم فابينيو، وتواجد سلطان الفرحان، أصبح استمراره صعبًا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 5265كريم بنزيما
  • 652خاليدو كوليبالي
  • 1037روبرتو فيرمينو
  • 490نجولو كانتي
  • 1464مارسيلو بروزوفيتش
  • 1248صفقة أخرى
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