تصرف من طارق حامد يؤكد رحيله عن الاتحاد .. والعميد يبحث له عن فريق!

ماذا فعل طارق حامد؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت عن تطورات في مستقبل النجم المصري طارق حامد، مع نادي الاتحاد السعودي.

ويقترب فابينيو، نجم وسط ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى فريق الاتحاد السعودي هذا الصيف، وبالتالي سيصبح استمرار طارق حامد مع العميد أمرًا صعبًا.

وقام طارق حامد، بإزالة اسم نادي الاتحاد من خانة السيرة الذاتية في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في إشارة واضحة إلى رحيله عن النادي السعودي.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن إدارة الاتحاد تسعى الآن لتسويق اللاعب طارق حامد حيث مازال متبقٍ في عقده موسم.

وتوج النجم المصري مع فريق الاتحاد ببطولتي الدوري السعودي والسوبر، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، ولكن بعد التعاقد مع نجولو كانتي نجم تشيلسي السابق، واقتراب ضم فابينيو، وتواجد سلطان الفرحان، أصبح استمراره صعبًا.