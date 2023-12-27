ردًا على الجماهير الغاضبة .. تصرف مفاجئ من كريم بنزيما بعد سقوط الاتحاد التاريخي أمام النصر

أيام صعبة لكريم بنزيما في الملاعب السعودية

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عاش النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، ساعات عصيبة؛ بعد خسارة فريقه أمام النصر، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الاتحاد سقط على أرضه ووسط جماهير، بخمسة أهداف مقابل اثنين أمام النصر، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وهاجمت الجماهير الاتحادية، المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 سنة؛ بسبب مستواه الصادم في الكلاسيكو بصفة خاصة، ومنذ الانضمام إلى الفريق "عامة".

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وردًا على الهجوم الجماهيري عليه والانتقادات الموجهة إليه، قام بنزيما بـ"تصرف مفاجئ"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

كريم بنزيما قام بـ"تعطيل" حسابه الرسمي في "إنستجرام" بشكل مؤقت؛ حيث ربما يكون ذلك بهدف الابتعاد عن الضغوطات الجماهيرية، التي يتعرض لها حاليًا.

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جدير بالذكر أن بنزيما، سجل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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