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صربيا vs سويسرا

تصرف مشين .. كشف السر وراء احتفال فلاهوفيتش الغريب ضد سويسرا

هيثم محمد
9:20 ص غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Dusan Vlahovic
النجم الصربي وكلام كثير عليه قبل المباراة

كشفت تقارير الأسباب وراء احتفال دوشان فلاهوفيتش الغريب عقب هدفه ضد سويسرا لمصلحة بلاده صربيا في اللقاء الأخير بالمجموعة السابعة للمونديال.

المنتخب الصربي ودع المونديال بالخسارة 3-2 من سويسرا الجمعة في لقاء حافل بالأهداف والأحداث، والذي شهد تسجيل مهاجم يوفنتوس الهدف الثاني لبلاده.

واحتفل اللاعب بإشارة غريبة، ثم قام بعمل حركة الصمت عقب الهدف الذي سجله وجعل بلاده تتقدم بهدفين مقابل واحد في الشوط الأول.

وقالت "كورييري" إن إشارة فلاهوفيتش كانت للتعبير عن غضبه من الإشاعات الأخيرة بخصوص حياته الشخصية، وأنه أشار بالصمت لكل هؤلاء الذين نشروا تلك التقارير.

وخرجت شائعات مؤخراً عن علاقة بين مهاجم يوفنتوس وزوجة أحد لاعبي منتخب بلاده، والتي نفاها اللاعب والفتاة قبل مباراة سويسرا.

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