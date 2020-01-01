تصرف مشاريبوف يكشف حسم انتقاله إلى نادي النصر

مشاريبوف على أعتاب الانتقال لصفوف نادي النصر.

أصبح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب فريق باختاكور الأوزبكي، على أعتاب الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جلال الدين مشاريبوف تألف بشكل لافت للنظر مع فريقه باختاكور هذا الموسم، حيث حصد لقب أفضل لاعب في بلاده هذا العام، وهو الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الفرق، أبرزهم النصر السعودي.

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وأشارت صحيفة "sports.uz" الأوزبكية، إلى أن لاعب الوسط جلال الدين مشاريبوف سافر إلى الإمارات من أجل التوقيع مع فريقه الجديد، للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مشاريبوف لم يتمكن من حضور حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العام بأوزبكستان، بسبب سفره إلى دبي، للتوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي النصر.

اللاعب الأوزبكي قام بنشر عدة تعليقات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تشير إلى أنه اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي النصر.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن جلال الدين مشاريبوف، سيصل إلى دبي غدًا الأحد، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيع العقد النهائي لانتقاله إلى النصر.

ويستطيع جلال الدين اللعب في أكثر من مركز، حيث يلعب في مركز خط الوسط، وأيضًا الجناح الأيسر، وهو ما سيضيف لفريق النصر قيمة فنية جيدة.