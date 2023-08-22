تصرف قد يبعده عن باريس .. إنريكي يرفض منح كيليان مبابي شارة القيادة!

رشا حسين
Kylian MbappéGetty Images
انتقالاتكيليان مبابيلويس أنريكيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

قرار مثير من مدرب باريس سان جيرمان بشأن مبابي!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان يرفض منح النجم الفرنسي كيليان مبابي، شارة القيادة.

ويعتبر المهاجم البرازيلي ماركينيوس، هو القائد الأول لفريق باريس سان جيرمان، ويكون مبابي القائد في حال غياب البرازيلي.

ووفقًا لصحيفة "RMC Sport" فإنه تم اختيار ماركينيوس، مرة أخرى كقائدًا لفريق باريس سان جيرمان بقرار من مدرب الفريق لويس إنريكي، وأضافت أنه في حالة غياب المهاجم البرازيلي عن الفريق يمكن أن يرتدى كيليان مبابي، شارة القيادة.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أوضحت أن إدارة باريس سان جيرمان أكدت لمبابي أنه في حال تمديد عقده مع النادي سيكون قائدًا للفريق، مثلما تم اختياره ليكون قائدًا لمنتخب فرنسا رغم صغر سنه.

المباراة التالية

ومن المتوقع أن يتسبب قرار إنريكي، في غضب مبابي وقد يشير إلى حسم مستقبل اللاعب خارج جدران النادي الباريسي، في ظل غموض موقفه من البقاء أو الرحيل.

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