تصرف غير لائق .. مبابي ينفعل على عامل باريس سان جيرمان بسبب احتفالات السوبر الفرنسي

تصرف غير لائق من مبابي...

شهد احتفال باريس سان جيرمان، بلقب السوبر الفرنسي على حساب تولوز، تصرف غير لائق من كيليان مبابي، نجم الفريق مع أحد عمال الفريق العاصمي.

ونجح باريس سان جيرمان، في تحقيق لقب السوبر الإسباني للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد الفوز على تولوز بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء في مباراة شهدت تألق مبابي وتسجيله هدف ضمان الفوز لفريقه.

وانتشر مقطع فيديو لمبابي، عقب اللقاء وأثناء الاحتفالات عندها شاهد أحد عمال الفريق، وهو يحتفل بالكأس، فذهب إليه اللاعب غاضبًا وأخذ منه الكأس وعاد إلى بقية اللاعبين لاستكمال الاحتفالات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدير بالذكر أن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، يزداد غموضًا بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة ناديه، واقتراب نهاية عقده في الصيف القادم، وارتباطه بالرحيل إلى ريال مدريد.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة ريفيل في كأس فرنسا، يوم الأحد القادم، قبل أن يلعب أمام لينس، يوم الأحد 14 يناير في الدوري الفرنسي، بعد نهاية العطلة الشتوية.