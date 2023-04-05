فيديو | تصرف غير أخلاقي .. علي البليهي يرد مساعدة لاعب الفيحاء ويعتدي عليه!

مدافع الهلال لا يتوقف عن الخروج عن الروح الرياضية مع لاعبي الخصوم!

shahid

فهم عقلية علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، ربما من أصعب المهام التي من الممكن أن تواجهك، خاصةً بشأن تصرفاته داخل الملعب، رغم خبراته الكبيرة سواء مع ناديه أو المنتخب السعودي.

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المدافع الدولي شارك بالأمس في فوز فريقه أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

لكن انتشرت لقطة من المباراة، ظهر خلالها البليهي ساقطًا أرضًا خلال كرة مشتركة مع الإسباني فيكتور رويز؛ لاعب وسط الفيحاء، وبينما يمد لديه الأخير يده كي يساعده على النهوض، فاجأه الأول برد فعل صادم.

البليهي قابل مساعدة اللاعب الإسباني بعصبية مفرطة واعتدى عليه أكثر من مرة رغم محاولات الأخير معه للتعامل بروح رياضية، ليضطر في الأخير رويز لتركه وشأنه.

موقف البليهي ليس بالغريب عليه، في ظل افتعاله للأزمات بشكل متكرر داخل الملعب مع لاعبي الخصوم، في محاولة منه لإخراجهم من أجواء المباراة والسيطرة عليهم معنويًا، لتسهيل مهمة فريقه لتحقيق الفوز.

جدير بالذكر أن الزعيم يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة، فيما يحل الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

Shahid