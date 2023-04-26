تصرف غريب .. مانشستر سيتي يتلاعب بآرسنال باستخدام كأس الدوري الإنجليزي!

اُتهم مانشستر سيتي بالتلاعب الذهني، قبل مواجهة آرسنال من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب الاتحاد مساء الأربعاء.
ويتصدر آرسنال الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن نظيره مانشستر سيتي في المركز الثاني.
أحضر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، كأس البطولة بملعب الاتحاد قبل مباراة آرسنال، مما أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي.
حيث علق أحد المشجعين قائلًا:" يلعب المحترفون ألعابًا ذهنية من خلال وضع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الإحماء في الجانب البعيد".
وآخر أضاف:" إنهم يعرفون أن لاعبينا لا يمكنهم تخطي الضغط".
الجدير بالذكر أن، لدى مانشستر سيتي مباراتين مؤجلتين، لكن آرسنال يتفوق في الترتيب بعد خوضه جميع مبارياته.
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