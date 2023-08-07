تصرف غريب للغاية .. الاتفاق يعلن التعاقد مع نجم الاتحاد ثم يتراجع!

ماذا دار في كواليس الصفقة؟

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يواصل البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، خطته لطرد عدد من اللاعبين بالفريق بنجاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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العميد استغنى حتى الآن عن عبد العزيز البيشي، هيلدر كوستا، برونو هنريكي، خالد السميري، لكن لا يزال البرتغالي يرغب في رحيل الثنائي المحلي عبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني، رغم محاولات الإدارة لإثنائه عن هذا القرار إلا أن المدرب انتصر في الأخير.

نادي الاتفاق السعودي أعلن بشكل رسمي اليوم الإثنين، تعاقده مع الشمراني، لكنه قام بتصرف غريب بعد دقائق من إعلان الصفقة.

الإتي قام بإزالة الإعلان عن الصفقة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، بشكل مفاجئ، دون الكشف عن مبرر أو أسباب هذه الخطوة، وما إذا كان تراجع عن الصفقة أم لا!

الشمراني يلعب للنمور منذ صيف 2019م، وقتما انضم له قادمًا من الفيصلي، وانتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي، وخلال هذه السنوات، شارك في 98 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

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