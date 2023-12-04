"لأول مرة يرى جمهورًا حقيقيًا" .. تصرف عبدالله المعيوف في الاتحاد يفتح باب السخرية من الهلال

ما فعله المعيوف عقب مواجهة الاتحاد وسباهان السبب في السخرية، فماذا حدث؟

فتح عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الاتحاد السعودي، باب السخرية على جماهير ناديه السابق الهلال، بعد تصرفه ليلة أمس مع جماهير العميد.

"راعي المعروف" – كما يحب أن يلقبه الجمهور – قاد النمور أمس الإثنين، للفوز أمام سباهان أصفهان الإيراني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وعقب اللقاء، اتجه الحارس لمدرجات الجماهير الاتحادية، مشيرًا إليهم بإصبع السبابة، في إشارة إلى أنهم الرقم واحد، في فيديو نشره الصحفي الشهير "علاء سعيد"، وهنا كانت السخرية..

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أحدهم كتب في التعليقات أسفل الفيديو: "يا عمري يابو إبراهيم مسكين، أول مرة يشوف جمهور حقيقي خارج استفتاءات وليد الفراج"، فيما علق آخر: "مالومه ما كان يشوف الملعب مليان إلا في النهائيات"، قبل أن يضيف ثالث: "ما قال إلا الحق جمهور يحضر بكل الأوقات ويفهم كورة المتعة التنافسية وليس جمهور فوز فقط".

يذكر أن المعيوف رحل عن الهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما تعاقد الزعيم مع الحارس المغربي ياسين بونو، وتأكده من الجلوس على مقاعد البدلاء، لكنه يجلس احتياطيًا كذلك في الاتحاد للبرازيلي مارسيلو جروهي ولا يشارك إلا في دوري الأبطال.