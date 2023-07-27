تصرف صادم يحول موسى ماريجا إلى "قنبلة موقوتة" داخل الهلال!

أحمد فرهود
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تصرف صادم من موسى ماريجا داخل نادي الهلال

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تسبب النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في أزمة كبرى لمجلس إدارة فهد بن نافل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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ماريجا البالغ من العمر 32 سنة، يرتبط بعقد مع نادي الهلال، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول، في صيف 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، رفض النجم المالي، كافة الحلول التي طرحتها الإدارة الهلالية؛ من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأول، في الصيف الحالي.

وكشفت الشبكة، مساء اليوم الخميس، عن رفض ماريجا، التسوية المالية مع الزعيم، أو قبول أحد العروض المقدمة إليه والانتقال إلى فريقٍ جديد.

وأوضحت أن ماريجا، يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية، للسنة المتبقية من عقده مع نادي الهلال؛ للموافقة على الرحيل بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد مع 4 صفقات أجنبية في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 31935كريم بنزيما
  • 3640خاليدو كوليبالي
  • 5022روبرتو فيرمينو
  • 3009نجولو كانتي
  • 5993مارسيلو بروزوفيتش
  • 8305صفقة أخرى
57904 الأصوات