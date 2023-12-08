فيديو | دفع طفلة وامرأة بطريقة غريبة .. تصرف حارس الأمن مع روبن نيفيش يثير الاستياء

لاعب وسط الهلال يتسبب في الهجوم على حارس الأمن قبل مواجهة الطائي..

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الجمهور لا يعترف بتوقيت أو تقدير موقف أو أي شيء إذا ما رأى نجمه المفضل أمامه، وهو ما عرض البعض لموقف محرج أمام الإسباني روبن نيفيش؛ حارس مرمى الهلال السعودي، ووضع حارس الأمن المكلف بحمايته أمام مرمى الانتقادات.

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الزعيم يواجه حاليًا الطائي، على أرض الأخير حيث مدينة حائل، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

الجمهور احتشد خارج فندق إقامة بعثة الهلال لتقديم الدعم للجماهير، وأثناء مغادرة نيفيش استعدادًا للتوجه لملعب المباراة استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، صاحبه حارس أمن إلى أن يصل إلى الحافلة المنتظرة في الخارج.

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بداية الموقف الغريب كان مع طفلة ترتدي قميص الزعيم، حاولت الاقتراب من نيفيش، لتتفاجأ بدفع حارس الأمن لها، وعلى بعد خطوات وصلت امرأة للاعب وبينما همت برفع هاتفها لالتقاط صورة تذكارية معه، دفعها الحارس هي الأخرى، وهو ما أغضب الجماهير.

أحد الجماهير الغاضبة كتب عبر منصة "إكس": "حارس الأمن يرفع الضغط خلها تصور مع نيفيش"، قبل أن يعلق آخر: "ليش حارس الأمن يمسك البنت كذا ويدفها؟".

يذكر أن الهلال يدخل المباراة محتلًا صدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يحل الطائي في المركز الـ12 بـ17 نقطة.

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