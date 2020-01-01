تصرف أجويرو يؤكد انضمام ميسي لمانشستر سيتي

هل نرى ميسي في مانشستر سيتي؟

ألمح سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى انضمام مواطنه، ليونيل ميسي، إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من برشلونة خلال سوق الانتقالات الجارية.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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وسوف يخرج البرغوث خلال ساعات في بيان رسمي للإعلان عن كواليس قراره بالرحيل عن برشلونة بعد استمراره نحو 20 عامًا مع النادي الكتالوني.

وقرر أجويرو إزالة الرقم 10 من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص "إنستجرام" إذ عدل اسمه من سيرجيو أجويرو 10 إلى فقط سيرجيو أجويرو.

وأثار حذفه رقم القميص 10 من حساباته الكثير من التكهنات، إذ يشير الأمر إلى تغيير رقم القميص لمنح ميسي رقمه المفضل مما يعني قدوم البرغوث إلى ملعب "اتحاد".

وكانت صحيفة TyC الأرجنتينية قد سألت ميسي في 2018 عن إمكانية مزاملة أجويرو في مانشستر سيتي ليجيب البولجا: "لا أعتقد أنني سأرحل عن برشلونة، لو أنّ هناك إمكانية اللعب بجواره فهذا يعني انضمامه إلى الفريق الكتالوني".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود خورخي ميسي، والد البرغوث، في مدينة مانشستر لإتمام الصفقة، إلا أنّ مصادر مقربة من اللاعب نفت وجود أي اتصالات في الوقت الراهن وأنّ والد اللاعب لا يزال في الأرجنتين.