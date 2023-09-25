"تصرفوا باحترام أكثر من ذلك" .. نيمار يثور غضبًا بسبب الهلال وجورج جيسوس

النجم البرازيلي ينفجر غضبًا، فماذا حدث؟

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"مشادة جورج جيسوس ونيمار دا سيلفا" هي الشغل الشاغل لجمهور الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، وهي كذلك بالنسبة للكثير من الصحفيين، فكيف يحدث هذا ولم يمر إلا شهر وبضعة أيام على وجود البرازيلي في السعودية؟

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تقارير صحفية تحدثت عن وقوع تلك المشادة عقب مواجهة نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الأسبوع الماضي، في ظل غضب المدير الفني البرتغالي جيسوس من مستوى البرازيلي في المباراة.

لكن لم يصمت نيمار أمام هذه التقارير، فرد بغضب شديد، بعدما رددت صحيفة "سبورت" هذه المزاعم، فكتب في تعليقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كذب، عليكم أن تتوقفوا عن تصديق هذه الشائعات، صفحات مثلكم لديها ملايين المتابعين لا ينبغي عليها أن تقوم بنشر هذه الأخبار الكاذبة".

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وأضاف: "بكل احترام أطلب منكم التوقف عن هذا، لأنها تصرفات تنم عن الكثير من عدم الاحترام".

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يشار إلى أن نيمار شارك في ثلاث مباريات مع الهلال حتى الآن، صنع خلالها هدفين، لكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة وتعرض لبعض الانتقادات، خاصةً وأن الزعيم تعادل في اثنتين منها وفاز في لقاء وحيد.

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