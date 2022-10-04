تصرفات فينيسيوس تواصل إثارة غضب المنافسين .. وأوساسونا آخر المتضررين

رغم تألقه اللافت للأنظار، إلا أن تصرفات فينيسيوس جونيور تواصل إثارة غضب منافسي ريال مدريد.

تسبب سلوك البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في حالة من الاستياء لدى لاعبي وطاقم نادي أوساسونا، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أوساسونا تمكن من العودة بتعادل ثمين من ملعب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 1-1، ليفقد ريال مدريد أول نقطتين له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن سلوك فينيسيوس طوال المباراة أظهر نوعًا من قلة الروح الرياضية، حيث انتقد الحكم بشكل مستمر.

وحسب التقرير، فإن فينيسيوس وجه حديثه إلى الحكم كوادرا فرنانديز قال له خلال: "أنت سيئ للغاية".

والأسوأ من ذلك، كان موقفه تجاه الفريق المنافس عندما قرر الحكم طرد ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا، حيث قام البرازيلي بحركة سيئة نحو المدافع المخضرم.

فينيسيوس لم يكتف بذلك، حيث قلل من احترام المنافس بالاحتفال قبل أن يسدد كريم بنزيما ركلة الجزاء التي انبرى لها في الدقائق الأخيرة، والتي تصدت لها العارضة.

واستمر فينيسيوس في حركاته غير اللائقة خلال مباراة أوساسونا بعد أن رفض بادرة من أحد لاعبي المنافس بمساعدته على القيام بعد سقوطه، حيث سحب البرازيلي يده وتجاهل بشكل كامل اللاعب المنافس.

سلوك فينيسيوس أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، بداية من إصراره على الرقص بشكل مستمر، ثم الهجوم العنصري الذي تعرض له.