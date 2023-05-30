لن تصدق .. مانشستر سيتي تضرر أكثر من آرسنال من تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي!

تهاني سليم
Pep Guardiola Mikel Arteta Arsenal Manchester CityGetty Images
مانشستر سيتيأرسنالالدوري الإنجليزي الممتازبرينتفورد

البطل كان أكثر المتضررين في الدوري الإنجليزي من تقنية الفيديو

لم تكن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في صف كل الفرق الإنجليزية خلال الموسم المنقضي بل عانت فرق منها وكانت في صف فرق أخرى.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج" للسنة الثالثة على التوالي بعد تفوقه في النهاية على آرسنال.

وبحسب دراسة نشرها موقع "Sportbible" فإن السيتي كان من بين أكثر الفرق تضررًا من تقنية الفيديو التي تدخلت بأربع قرارات ضده وهو نفس العدد من القرارات التي اتخذها الـ VAR ضد برايتون وخلفهما كان ليدز الذي هبط بثلاث قرارات.

أما آرسنال الذي خسر الدوري في الأمتار الأخيرة فقد اتخذت تقنية الفيديو ضده قرارين مؤثرين؛ لا ننسى أن رابطة الحكام قد أصدرت بيانًا تعتذر فيه للنادي اللندني بعد احتساب هدف من تسلل لبرينتفورد لم تلغه التقنية.

برينتفورد على الجهة المقابلة كان الأكثر استفادة من قرارات الـ VAR فقد استفاد في ست مناسبات، أما ليفربول الذي فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فكانت التقنية في صالحه في 5 مرات.

ولم يستفد أو يتضرر مانشستر يونايتد من تقنية الفيديو مثله مثل تشيلسي وإيفرتون.

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