تشيلي تعزل نجمي برشلونة وإنتر بسبب فيروس كورونا

وزير الصحة التشيلي يعلن عن عزل أي شخص قادم من إيطاليا أو إسبانيا لأي سبب وتحت أي ظرف بسبب الخوف من فيروس كورونا.

أعلن خايمي مانياليتش وزير الصحة التشيلي عن عزل أي شخص قادم من إيطاليا أو إسبانيا دون وضع أي استثنائات بسبب الخوف من فيروس كورونا الخطير.

جاء هذا بعدما أعلنت بلاده عن إصابة 17 فردًا بفيروس كورونا المتفشي مؤخرًا في العالم أجمع، حيث أكد على ضرورة تشديد إجراءات الوقاية منه.

قرار وزير الصحة التشيلياني سيؤثر بشكل مباشر على مواطنه أليكسيس سانشيز نجم إنتر الإيطالي ونظيره أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة.

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وسيؤثر القرار كذلك على عدد من نجوم تشيلي الذين يلعبون في أوروبا، على رأسهم جاري ميديل وفابيان أوريانا وإريك بولجار وغيرهم.

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وقال مانيالينش: "القرار لن يتم استثناء أي شخص منه لأنه لا يوجد أي إنسان منيع أمام الفيروس، الجميع سيتم التعامل معه بنفس الطريقة".

وأردف عن نجوم منتخب تشيلي: "تلك لست مشكلتنا، لو أرادوا أن يتدربوا في منازلهم أو أن يتم عزلهم في المدينة الرياضية مع المنتخب فذلك لا يعود لنا".

جدير بالذكر أن منتخب تشيلي يحل ضيفًا على نظيره الأوروجوياني في السابع والعشرين من الشهر الجاري بتصفيات كأس العالم كما يواجه كولومبيا في أرضه بالأول من أبريل.